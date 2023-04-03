Возле одной из резиденций Путина обнаружили ПВО, - расследование

Так, установка ПВО "Панцирь С-1" появилась недалеко от предполагаемой резиденции Владимира Путина в Красной Поляне Краснодарского края.

Как рассказали журналисты, ПВО установили на поляне возле дороги в одном километре от резиденции, которая юридически принадлежит публичному акционерному обществу "Газпром". На самом деле, утверждают расследователи, это секретная зимняя резиденция Путина, куда он ездит, чтобы кататься на лыжах.

Шале "Ачипсе", по данным расследователей, построили к Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. Тогда же неподалеку появилась резиденция экс-президента Дмитрия Медведева "Псехако".

Отметим, что предполагаемая резиденция Путина в Красной Поляне представляет собой 20 га земли, два дома, корпус для сопровождающих, вертолетная площадка и собственный подъемник. В главном здании есть четыре этажа - два подземных и два над землей, общая площадь 3800 квадратных метров.