Біля однієї з резиденцій Путіна виявили ППО, - розслідування

Російські журналісти знайшли установку ППО недалеко від передбачуваної резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Червоній Поляні, розташованій у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування, опубліковане у Telegram -каналі "Команда Навального".

Так, ППО "Панцир С-1" з'явилася недалеко від ймовірної резиденції Володимира Путіна в Червоній Поляні Краснодарського краю.

Як розповіли журналісти, ППО встановили на галявині біля дороги за один кілометр від резиденції, яка юридично належить публічному акціонерному товариству "Газпром". Насправді стверджують розслідувачі, це є секретна зимова резиденція Путіна, куди він їздить, щоб кататися на лижах.

Шале "Ачіпсе", за даними розслідувачів, збудували до Зимових Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році. Тоді ж неподалік з'явилася резиденція екс-президента Дмитра Медведєва "Псехако".

Зазначимо, що ймовірна резиденція Путіна в Червоній Поляні виглядає як 20 га землі, два будинки, корпус для супроводжуючих, вертолітний майданчик та власний підйомник. У головній будівлі є чотири поверхи - два підземних і два над землею, загальна площа 3800 квадратних метрів.