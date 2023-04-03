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Возле одной из резиденций Путина обнаружили ПВО, - расследование

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Россия, Понедельник 03 апреля 2023 14:29
Возле одной из резиденций Путина обнаружили ПВО, - расследование Фото: журналисты нашли ПВО недалеко от предполагаемой резиденции Путина в Красной Поляне (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Российские журналисты нашли установку ПВО недалеко от предполагаемой резиденции российского диктатора Владимира Путина в Красной Поляне, которая расположена в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование, опубликованное в Telegram-канале "Команда Навального".

Так, установка ПВО "Панцирь С-1" появилась недалеко от предполагаемой резиденции Владимира Путина в Красной Поляне Краснодарского края.

Как рассказали журналисты, ПВО установили на поляне возле дороги в одном километре от резиденции, которая юридически принадлежит публичному акционерному обществу "Газпром". На самом деле, утверждают расследователи, это секретная зимняя резиденция Путина, куда он ездит, чтобы кататься на лыжах.

Шале "Ачипсе", по данным расследователей, построили к Зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. Тогда же неподалеку появилась резиденция экс-президента Дмитрия Медведева "Псехако".

Отметим, что предполагаемая резиденция Путина в Красной Поляне представляет собой 20 га земли, два дома, корпус для сопровождающих, вертолетная площадка и собственный подъемник. В главном здании есть четыре этажа - два подземных и два над землей, общая площадь 3800 квадратных метров.

Как сообщалось, Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.

В частности, в нескольких районах Москвы начали активно вырубать леса и западные зоны для установки систем противовоздушной обороны. Власти собираются разместить ПВО среди жилых домов.

Интересно, что ко всем основным резиденциям российского диктатора Владимира Путина подвели железнодорожные пути, а рядом выстроили секретные станции. Это подтверждает тот факт, что в последнее время президент РФ стал больше пользоваться поездом, чем самолетом.

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