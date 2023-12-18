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Біля Львова через масштабне ДТП заблоковано рух трасою Київ-Чоп: маршрут об'їзду

Фото: біля Львова через масштабне ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Масштабна аварія трапилась на трасі Київ-Чоп неподалік Львова ввечері понеділка, 18 грудня. Там зіштовхнулись два легковики та вантажівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну полицію Львівської області.

"На 546 кілометрі автодороги Київ - Чоп неподалік села Бережани у зв'язку з ДТП з потерпілими, рух обома смугами заблоковано", - сказано у повідомленні.

За даними поліції, на місці події працюють усі необхідні служби. Також варто врахувати, що через це діють обмеження в русі авто.

Закрема патрульні організували об'їзд через село Пасіки-Зубрицькі та  село Підбірці.

Фото: біля Львова через масштабне ДТП (t.me/lvivpatrolpolice)

Як повідомляло РБК-Україна, у Львівській області авто з військовими потрапило у ДТП. Загинули четверо осіб, зокрема, заступник голови адміністрації Держспецтрансслужби полковник Жигунов Віктор.

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