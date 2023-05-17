Біля Куп’янська поліція виявила тіло чоловіка, який загинув через обстріл окупантів
У середу, 17 травня, у селі Курилівка (Харківська область) правоохоронці виявили тіло чоловіка, який торік загинув під час обстрілу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"13 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп‘янського району загинув 45-річний місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у той момент чоловік перебував біля під‘їзду будинку, у якому він проживав. Потерпілий загинув на місці.
17 травня правоохоронці ексгумували труп чоловіка та направили для проведення судово-медичної експертизи. За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, що у четвер, 11 травня, правоохоронці під Куп’янськом виявили тіло жінки, яка торік восени загинула від обстрілів росіян.
До цього повідомлялось, що на півночі Донецької області поліція ексгумувала тіла шести людей. Частина з них загинула від обстрілів армії РФ.
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