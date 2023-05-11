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Під Куп’янськом поліція знайшла тіло жінки, яка загинула від обстрілів росіян

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Курилівка, Четвер 11 травня 2023 15:14
Під Куп’янськом поліція знайшла тіло жінки, яка загинула від обстрілів росіян Фото: Ексгумація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 11 травня, правоохоронці під Куп’янськом виявили тіло жінки, яка торік восени загинула від обстрілів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"17 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп’янського району загинула 81-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона перебувала біля власного будинку, коли окупанти відкрили вогонь по населеному пункту. Потерпіла загинула на місці.

Під Куп’янськом поліція знайшла тіло жінки, яка загинула від обстрілів росіян

11 травня прокурор та слідчий провели ексгумацію. Наразі тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що на півночі Донецької області поліція ексгумувала тіла шести людей. Частина з них загинула від обстрілів армії РФ.

У місті Снігурівка (Миколаївська область) правоохоронці виявили тіла двох людей, яких під час окупації вбили російські військові.

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