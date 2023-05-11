Під Куп’янськом поліція знайшла тіло жінки, яка загинула від обстрілів росіян

У четвер, 11 травня, правоохоронці під Куп’янськом виявили тіло жінки, яка торік восени загинула від обстрілів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"17 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп’янського району загинула 81-річна жінка", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що вона перебувала біля власного будинку, коли окупанти відкрили вогонь по населеному пункту. Потерпіла загинула на місці. 11 травня прокурор та слідчий провели ексгумацію. Наразі тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.