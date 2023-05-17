Возле Купянска полиция обнаружила тело мужчины, погибшего из-за обстрела оккупантов

В среду, 17 мая, в селе Куриловка (Харьковская область) стражи порядка обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб во время обстрела оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"13 сентября в прошлом году во время вражеского обстрела села Куриловка Купянского района погиб 45-летний местный житель", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тот момент мужчина находился у подъезда дома, где он проживал. Потерпевший погиб на месте. 17 мая правоохранители эксгумировали труп мужчины и направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.