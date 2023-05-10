Поліція ексгумувала тіла жителів Донецької області, які загинули через обстріли РФ (відео)

На півночі Донецької області поліція ексгумувала тіла шести людей. Частина з них загинула від обстрілів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Донецькій області .

"У селі Богородичне, що майже повністю зруйновано російськими військами, провели ексгумацію двох літніх жінок і чоловіка. Цивільні мешканці були поховані в одному з дворів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тіла ще трьох цивільних чоловіків ексгумували в Лимані. Попередньо встановлено, що двоє з них загинули внаслідок обстрілів, а третій помер в окупації з природних причин.

Окрім цивільних осіб, розшукуються й тіла військових. Так, після деокупації Лиману на міському кладовищі було знайдено братську могилу із загиблими військовослужбовцями ЗСУ - далі розпочалася кропітка робота з ідентифікації кожного з них.

Загалом на деокупованих територіях поліцейські Донецької області виявили 385 тіл, з них 309 - цивільні. Серед жертв російської агресії - 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено. Триває робота з ідентифікації загиблих. На сьогодні ідентифіковано 282 особи.

Бої на півночі Донецької області

Російські війська поступово просували на півночі Донецької області та захопили місто Лиман наприкінці травня 2022 року. Також окупанти майже впритул наблизились до села Богородичне, яке належить до Святогірської громади.

Восени 2022 року ЗСУ розпочали контрнаступ у Харківській області, а потім військовим вдалося відкинути росіян зі Святогірська. Вже у жовтні ЗСУ деокупували місто Лиман.