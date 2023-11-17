Біля Кривого Рогу пролунали звуки вибухів

Поблизу Кривого Рогу в Дніпропетровській області сьогодні, 17 листопада, пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".
"У передмісті Кривого Рогу чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.
Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про проліт ворожої ракети у напрямку Кривого Рогу.
Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.
Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.
Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.
Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.
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