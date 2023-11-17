Біля Кривого Рогу пролунали звуки вибухів

"У передмісті Кривого Рогу чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли про проліт ворожої ракети у напрямку Кривого Рогу.

Офіційної інформації про причини вибуху поки що не надходило.

Вибухи у Кривому Розі

Російські військові періодично обстрілюють Кривий Ріг. Вони роблять це із застосуванням крилатих і балістичних ракет, а також дронів-камікадзе.

Наприкінці вересня Кривий Ріг зазнав ракетної атаки росіян. Тоді окупанти обстріляли одне з підприємств міста. Вони завдали удару із застосуванням балістики.

Також у жовтні росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок ворожого удару загинула людина.