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Возле Кривого Рога раздались звуки взрывов

Архивное фото: Возле Кривого Рога раздались звуки взрывов (facebook com Сергей Крук)
Автор: Дмитрий Браславский

Вблизи Кривого Рога в Днепропетровской области сегодня, 17 ноября, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

"В пригороде Кривого Рога слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. 

Также Воздушные силы ВСУ сообщали о пролете вражеской ракеты в направлении Кривого Рога.

Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.

Взрывы в Кривом Роге

Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.

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Российская ФедерацияКривой РогДнепропетровская областьВойна в Украине