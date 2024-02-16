Біля Кремінної та Куп'янська тривають позиційні бої, ворог тисне в Авдіївці: карти ISW

На фронті в Україні тривали позиційні бої на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Кремінної, на захід від Донецька та поблизу Роботиного та Вербового, а також в районі Кринок. Російські загарбники просуваються в районі Авдіївки та під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Як показують геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Синьківки та на південний схід від Вільшани - обидва райони розташовані на північний схід від Куп’янська.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися під Синьківку з північного заходу та північного сходу та захопили територію площею 1,5 квадратних кілометра в околицях Синьківки. Блогер також розповідав, що російські сили нібито здійснили непідтверджені наступи поблизу Іванівки (на південний схід від Куп’янська), тоді як український офіцер заявив, що російські сили нещодавно втратили позиції в Іванівському напрямку після контратак ЗСУ у цьому районі.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська під Синьківкою; на південний схід від Куп’янська біля Іванівки, Піщаного, Берестового, Котлярівки, Кислівки.

15 лютого російські джерела стверджували, що війська РФ нібито захопили майже 90% промислової зони біля Білогорівки (10 км на південь від Кремінної), незважаючи на те, що раніше заявляли про повний контроль Росії над цим районом 8 і 9 лютого.

Позиційні бої тривали на північний захід від Кремінної в районі на південь від Невського; на захід від Кремінної біля Тернів, Ямполівки, Торського; на південний захід від Кремінної біля Діброви; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російське військове командування завершує перегрупування військовослужбовців на Куп'янському та Лиманському напрямках. Він зазначив, що деякі штурмові загони окупантів перекинуті до Житлівки (безпосередньо на північний захід від Кремінної), ймовірно, для підтримки штурму.

Також Машовець дійшов висновку, що бажання російського командування продовжувати одночасний наступ як на Лиманському, так і на Куп’янському напрямках вимагатиме від Кремля виділення додаткових резервів у зв’язку з перекиданням решти 90-ї гвардійської танкової дивізії до Авдіївки.

Операція №2 - Донецька область

Війська РФ 15 лютого незначно просунулися поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 лютого, показують, що загарбники нещодавно незначно просунулися на захід від Бахмута. 15 лютого російські джерела стверджували, що підрозділи російської 11-ї гвардійської десантно-штурмової (ВДВ) бригади нібито просунулися до околиць Іванівського (на захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута біля Веселого; на захід від Бахмута в районі Богданівки, Хромового, Іванівського; на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки та Південного.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що командування РФ перекидає частини на Бахмутський напрямок з інших невизначених ділянок фронту, а російські війська наступають з Богданівки в напрямку Часів Яр (на захід від Бахмута).

У звіті зазначається, що війська РФ здійснюють тактичний розворот через Авдіївку, щоб створити умови, які змусять ЗСУ відійти з позицій у населеному пункті. Українські сили ще не повністю вийшли з міста та продовжують перешкоджати окупантам досягти успіхів, які "є більш значними, ніж поточне поступове просування".

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися до південної околиці Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, показують, що війська РФ захопили укріплену позицію ЗСУ на південь від Авдіївки, яка тривалий час була підтактичною метою загарбників, а російські "воєнкори" стверджували, нібито війська РФ фактично оточили українські позиції поблизу на південь від Авдіївки.

Нещодавні геолокаційні російські просування вказують на те, що війська РФ перерізали останню дорогу в Авдіївці, яка з’єднує південну та північну частину міста, але речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Дмитро Лиховий заявив, що українські сили наразі використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв’язку для постачання сил у південній та східній Авдіївці.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися далі на захід від Авдіївки, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, які українські війська використовують для постачання позицій в Авдіївці з Ласточкиного та Сіверного (обидва на захід від Авдіївки), хоча аналітики ISW ще не знайшли жодних підтверджень таких російських заяв.

За словами Лиховія, українські сили відходять із невизначених позицій у районі Авдіївки, але він заявив, що ЗСУ також продовжують відбивати деякі невизначені позиції у російських сил.

Речник бригади ЗСУ, яка раніше була дислокована в районі Бахмута, 15 лютого заявив, що підрозділи бригади передислокувалися до Авдіївки та контратакують позиції росіян у населеному пункті.

"Російські сили можуть завершити охоплення деяких українських сил, якщо українські сили не відступлять або не проведуть успішних контратак", - йдеться у публікації.

15 лютого позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися в напрямку Георгіївки (на захід від Донецька) і вздовж вулиці Тімірязєвської на південно-східній околиці Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Позиційні бойові дії продовжується на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно просунулися на кордон Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 лютого, показують, що війська РФ нещодавно здійснили незначне просування на захід від Новодонецького (на південний схід від Великої Новосілки).

В Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони відбили російську атаку поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) та на південь від Золотої Ниви та Пречистівки (обидва на південний схід від Великої Новосілки).

Повідомляється, що війська РФ просунулися в західній Запорізькій області, але підтверджених змін на цій ділянці лінії фронту не було. 14 лютого російські "воєнкори" заявили, що підрозділи російського 247-го повітряно-десантного (ВДВ) полку (7-ї дивізії ВДВ) захопили кілька позицій біля Вербового, хоча експерти ISW не знайшли візуальних доказів, які б підтверджували це твердження.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

15 лютого тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ РФ) нещодавно повернулися до Кринок і ведуть штурм позицій ЗСУ під Кринками. Він заявив, що війська РФ готуються відновити наступальні дії на островах Дніпра і, ймовірно, в цих операціях будуть задіяні підрозділи 61-ї окремої морської піхотної бригади (Північний флот).

Ситуація на фронті

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ у зведенні ввечері 15 лютого повідомляли, що на фронті протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення. Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян біля Авдіївки та уразили радіолокаційну станцію противника.

Також вчора стало відомо, що на захист Авдіївки перекинули 3 окрему штурмову бригаду. Як розповіли в ЗСУ, попри те, що в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, українські військові подбали про запасні шляхи постачання в місто - на випадок, якщо ворог зможе перерізати основний логістичний шлях.

Пізніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські воїни продовжують захищати Авдіївку від російських загарбників та стримують просування противника. В межах міста тривають запеклі бої.