Возле Кременной и Купянска продолжаются позиционные бои, враг давит в Авдеевке: карты ISW

На фронте в Украине продолжались позиционные бои северо-восточнее Купянска и северо-западнее Кременной, западнее Донецка и вблизи Работино и Вербового, а также в районе Крынок. Российские захватчики продвигаются в районе Авдеевки и под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, войска РФ недавно продвинулись северо-восточнее Синьковки и юго-восточнее н.п. Ольшаны - оба района расположены северо-восточнее Купянска.

Российский военкор утверждал, что войска РФ продвинулись под Синьковку с северо-запада и северо-востока и захватили территорию площадью 1,5 квадратных километра в окрестностях Синьковки. Блогер также рассказывал, что российские силы якобы совершили неподтвержденные наступления вблизи Ивановки (юго-восточнее Купянска), тогда как украинский офицер заявил, что российские силы недавно потеряли позиции в Ивановском направлении после контратак ВСУ в этом районе.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска под Синьковкой; юго-восточнее Купянска возле Ивановки, Песчаного, Берестового, Котляровки, Кисловки.

15 февраля российские источники утверждали, что войска РФ якобы захватили почти 90% промышленной зоны возле Белогоровки (10 км южнее Кременной), несмотря на то, что ранее заявляли о полном контроле России над этим районом 8 и 9 февраля.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Кременной в районе к югу от Невского; к западу от Кременной возле Тернов, Ямполевки, Торского; юго-западнее Кременной около Дибровы; и к югу от Кременной возле Белогоровки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что российское военное командование завершает перегруппировку военнослужащих на Купянском и Лиманском направлениях. Он отметил, что некоторые штурмовые отряды оккупантов переброшены в Житловку (непосредственно северо-западнее Кременной), вероятно, для поддержки штурма.

Также Машовец пришел к выводу, что желание российского командования продолжать одновременное наступление как на Лиманском, так и Купянском направлениях потребует от Кремля выделения дополнительных резервов в связи с опрокидыванием остальной 90-й гвардейской танковой дивизии в Авдеевку.

Операция №2 - Донецкая область

Войска РФ 15 февраля незначительно продвинулись вблизи Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 14 февраля, показывают, что захватчики недавно незначительно продвинулись к западу от Бахмута. 15 февраля российские источники утверждали, что подразделения российской 11-й гвардейской десантно-штурмовой (ВДВ) бригады якобы продвинулись к окрестностям Ивановского (к западу от Бахмута).

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута у Веселого; к западу от Бахмута в районе Богдановки, Хромового, Ивановского; юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки и Южного.

Спикер группировки войск ВСУ "Хортица" Илья Евлаш заявил, что командование РФ перебрасывает части на Бахмутское направление с других неопределенных участков фронта, а российские войска наступают из Богдановки в направлении н.п. Часов Яр (к западу от Бахмута).

В отчете отмечается, что войска РФ совершают тактический разворот через Авдеевку, чтобы создать условия, которые заставят ВСУ отойти с позиций в населенном пункте. Украинские силы еще не полностью вышли из города и продолжают препятствовать оккупантам достичь успехов, которые "являются более значительными, чем текущее постепенное продвижение".

Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к южной окраине Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, показывают, что войска РФ захватили укрепленную позицию ВСУ к югу от Авдеевки, которая долгое время была подтактической целью захватчиков, а российские "военкоры" утверждали, что войска РФ фактически окружили украинские позиции вблизи юга.

Недавние геолокационные российские продвижения указывают на то, что войска РФ перерезали последнюю дорогу в Авдеевке, соединяющую южную и северную часть города, но представитель Таврической группировки войск ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что украинские силы сейчас используют подготовленные вторичные наземные линии связи для снабжения сил в южной и восточной Авдеевке.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись дальше к западу от Авдеевки, пытаясь перерезать грунтовые дороги, которые украинские войска используют для поставок позиций в Авдеевке из Ласточкиного и Северного (оба к западу от Авдеевки), хотя аналитики ISW подтверждений таких российских заявлений.

По словам Лиховия, украинские силы отходят с неопределенных позиций в районе Авдеевки, но он заявил, что ВСУ также продолжают отражать некоторые неопределенные позиции у российских сил.

Представитель бригады ВСУ, ранее дислоцированной в районе Бахмута, 15 февраля заявил, что подразделения бригады передислоцировались в Авдеевку и контратакуют позиции россиян в населенном пункте.

"Российские силы могут завершить охват некоторых украинских сил, если украинские силы не отступят или не проведут успешные контратаки", - говорится в публикации.

15 февраля позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в направлении Георгиевки (к западу от Донецка) и вдоль улицы Тимирязевской на юго-восточной окраине Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Позиционные боевые действия продолжается западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Войска РФ недавно продвинулись на границу Донецко-Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 14 февраля, показывают, что войска РФ недавно совершили незначительное продвижение к западу от Новодонецкого (юго-восточнее Великой Новоселки).

В Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны отбили российскую атаку вблизи Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) и к югу от Золотой Нивы и Пречистовки (оба к юго-востоку от Великой Новоселки).

Сообщается, что войска РФ продвинулись в западной Запорожской области, но подтвержденных изменений на этом участке фронта не было. 14 февраля российские "военкоры" заявили, что подразделения российского 247-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (7-й дивизии ВДВ) захватили несколько позиций у Вербового, хотя эксперты ISW не нашли визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового (восточнее Работино).

15 февраля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Крынок. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ РФ) недавно вернулись в Крынки и ведут штурм позиций ВСУ под н.п. Крынки. Он заявил, что войска РФ готовятся возобновить наступательные действия на островах Днепра и, вероятно, в этих операциях будут задействованы подразделения 61 отдельной морской пехотной бригады (Северный флот).

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в возведении вечером 15 февраля сообщалось, что на фронте в течение суток произошло 51 боевое столкновение. Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян возле Авдеевки и поразили радиолокационную станцию противника.

Также вчера стало известно, что в защиту Авдеевки перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду. Как рассказали в ВСУ, несмотря на то, что в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, украинские военные позаботились о запасных путях поставки в город - на случай, если враг сможет перерезать основной логистический путь.

Позже командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские воины продолжают защищать Авдеевку от российских захватчиков и сдерживают продвижение противника. В черте города продолжаются ожесточенные бои.