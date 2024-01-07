ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Біля кордону з РФ виявили великий плавучий об’єкт: це не корабель (відео)

Чернігівська область, Неділя 07 січня 2024 12:02
UA EN RU
Біля кордону з РФ виявили великий плавучий об’єкт: це не корабель (відео) Фото: біля кордону з РФ виявили великий плавучий об’єкт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники виявили великий плавучий об’єкт у річці Десна неподалік від кордону з Росією. Це був понтонний міст росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

Невідомий об'єкт рухався річкою Десна з Росії. Прикордонники помітили його у Чернігівській області. Захисники стежили за об'єктом, поки він не зупинився поблизу берега на українській території.

"Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою", - повідомили прикордонники.

Сапери перевірили об'єкт і встановили, що металоконструкція загрози не несе.

Захист кордону України

Українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні з Росією та Білоруссю. Також нещодавно захисники півночі України провели навчання - пройшли смугу перешкод та відпрацювали штурми.

За даними ЗСУ, росіяни зосереджують на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей близько 19 тисяч військових.

Українські військові повідомили, що будують другу лінію оборони на півночі кордоні України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонники Черниговская область Війна в Україні Війна Росії проти України пограничная служба
NEWS
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту