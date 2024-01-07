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Возле границы с РФ обнаружили большой плавучий объект: это не корабль (видео)

Черниговская область, Воскресенье 07 января 2024 12:02
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Возле границы с РФ обнаружили большой плавучий объект: это не корабль (видео) Фото: у границы с РФ обнаружили большой плавучий объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники обнаружили большой плавучий объект в реке Десна недалеко от границы с Россией. Это был понтонный мост россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Неизвестный объект двигался по реке Десна из России. Пограничники заметили его в Черниговской области. Защитники следили за объектом, пока он не остановился у берега на украинской территории.

"Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", - сообщили пограничники.

Саперы проверили объект и установили, что металлоконструкция угрозы не несет.

Защита границы Украины

Украинские военные продолжают усиливать охрану на границе с Россией и Беларусью. Также недавно защитники севера Украины провели учения - прошли полосу препятствий и отработали штурмы.

По данным ВСУ, россияне сосредотачивают на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей около 19 тысяч военных.

Украинские военные сообщили, что строят вторую линию обороны на севере границ Украины.

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