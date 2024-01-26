Біля кордону небезпечно. Військові попередили про загрозу ДРГ у Сумській області

Військові зазначають, що на прикордонних територіях Сумської області продовжуються бої. Їх інтенсивність не така, як на інших ділянках фронту. Але вони становлять загрозу, як і активність диверсійних груп противника.

"Ворог активізувався останнім часом. Почастішали заходи диверсійних груп. Ми намагаємося, вони і не проходять, але спроби є", - зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Оборонці північного кордону протидіють ворожим ДРГ. У Північній оперативній зоні постійно проводяться тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога, який намагається перетнути кордон.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв показав, як проходять навчання контрдиверсійних сил. Захисники відпрацювали штурми окопів, які за легендою нібито захопили диверсанти.

"Біля кордону зараз дуже небезпечно, цивільним людям треба бути подалі. Якщо кажуть, що треба трішки далі переселятися, краще виїхати", - сказав один з учасників навчань.

Спроби росіян прорватися в Україну

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявили розташування військових, а також мінування території.

Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

У Сумській області СБУ проводила контрдиверсійні заходи. Жителів просять повідомляти про підозрілих осіб.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, з початку 2024 року російські ДРГ намагались зайти п'ять разів на прикордоння Чернігівської та Сумської областей.