Возле границы опасно. Военные предупредили об угрозе ДРГ в Сумской области

Военные отмечают, что на приграничных территориях Сумской области продолжаются бои. Их интенсивность не такая, как на других участках фронта. Но они представляют опасность, как и активность диверсионных групп противника.

"Враг активизировался в последнее время. Участились заходы диверсионных групп. Мы пытаемся, они и не проходят, но попытки есть", - отметил военнослужащий ВСУ.

Защитники северной границы противодействуют вражеским ДРГ. В Северной оперативной зоне постоянно проводятся тренировки контрдиверсионных групп, чтобы подготовить военных к выявлению и нейтрализации врага, пытающегося пересечь границу.

Генерал-лейтенант Сергей Наев показал, как проходят учения контрдиверсионных сил. Защитники отработали штурмы окопов, которые по легенде якобы захватили диверсанты.

"Возле границы сейчас очень опасно, гражданским людям нужно быть подальше. Если говорят, что нужно немного дальше переселяться, лучше уехать", - сказал один из участников учений.

Попытки россиян прорваться в Украину

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также минирование территории.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

В Сумской области СБУ проводила контрдиверсионные мероприятия. Жителей просят сообщать о подозрительных лицах.

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, с начала 2024 года российские ДРГ пытались зайти пять раз на границы Черниговской и Сумской областей.