У Сумській області шукають диверсантів: жителів просять повідомляти про підозрілих осіб

На прикордонній з Росією території Сумської області тривають комплексні контрдиверсійні заходи. Жителів регіону просять з розумінням до цього ставитися та повідомляти СБУ про підозрілих осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління СБУ у Сумській області.

"Зважаючи на правовий режим воєнного стану, який запроваджено на території нашої держави та з урахуванням прикордонного розташування Сумської області, на території регіону тривають комплексні контрдиверсійні заходи. Вони спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Жителів області просять зберігати спокій, з розумінням ставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів.

За наявної інформації щодо підозрілих осіб, які перебувають у регіоні, особливо, якщо такі цікавляться розташуванням військових та стратегічно важливих об'єктів, підрозділів Сил оборони тощо, необхідно телефонувати на цілодобову лінію довіри Управління СБУ в Сумській області, за номером: 0891-200-533 або повідомляти на електронну адресу: usbu_sum@ssu.gov.ua.

Ситуація у Сумській області

В Сумській області почали посилено працювати над зведенням фортифікаційних споруд. Таке завдання дав президент України Володимир Зеленський.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх зазначив, що Сумська область у 2024 році продовжує виконувати завдання, які визначив Зеленський. Насамперед вони стосуються обороноздатності та захисту населення області.

"Головним пріоритетом, який визначив верховний головнокомандувач, є будівництво фортифікаційних споруд. Проекту такого масштабу, який реалізовуватиметься цього року, у Сумській області досі не було. Завдання має бути виконане і це відповідальність кожного керівника району, громади", - зазначив він.

За його словами, у 2024 році, як і раніше, вживатимуть усіх заходів для того, щоб не допустити порушення у використанні бюджетних коштів при будівництві фортифікаційних споруд. Також під час будівництва будуть дотримані стандарти якості та ефективності.