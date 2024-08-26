У Києві на Обухівську трасу впали уламки ворожого дрона, - Кличко

Під час атаки вибухи лунали в низці областей України та Києві. За даними КМВА, ракети заходили в столицю після складних маневрів. Загалом ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час сьогоднішньої атаки Росія випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

В Україні знову було уражено низку енергетичних об'єктів, що призвело до екстреного відключення світла. Зокрема, у Київській області було пошкоджено два енергооб'єкти. Керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко підтвердив інформацію щодо влучання в греблю ГЕС у Вишгороді під Києвом. "Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

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