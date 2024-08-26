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У Києві на Обухівську трасу впали уламки ворожого дрона, - Кличко

Ілюстративне фото: уламки російського впали на Обухівську трасу 26 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 26 серпня, під час російської атаки дронами уламки одного з безпілотників впали на Обухівську трасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличко у Telegram.

За його словами, рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки дрона. Наразі інформації про руйнування і постраждалих наразі немає.

"Екстрені служби виїхали для уточнення інформації", - написав Кличко.

Оновлено о 15:20.

Кличко уточнив, що у Голосіївському районі столиці уламки ворожого дрону  впали на авто на дорозі. Там виникла пожежа, яка повністю машину.

В результаті цього постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували.

Оновлено о 15:55.

За даними ДСНС, уламки дрону впали впали на проїзжу частину. В результаті цього загорівся легковий автомобіль, а також трав'яний настил на площі 100 кв.м.

 Фото: наслідки падіння уламків дрону на Обухівсьу трасу 26 серпня (t.me/dsns_telegram)

Масований обстріл 26 серпня

Вранці понеділка, 26 серпня, Російська Федерація здійснила чергову масовану атаку проти України. За даними Повітряних сил України, росіяни піднімали в небо десять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також зафіксовано, що ворог виводив у Чорне море ракетоносії.

 

Під час атаки вибухи лунали в низці областей України та Києві. За даними КМВА, ракети заходили в столицю після складних маневрів. Загалом ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час сьогоднішньої атаки Росія випустила понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

В Україні знову було уражено низку енергетичних об'єктів, що призвело до екстреного відключення світла. Зокрема, у Київській області було пошкоджено два енергооб'єкти. Керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко підтвердив інформацію щодо влучання в греблю ГЕС у Вишгороді під Києвом. "Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто - там був підрив зсередини", - написав він.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

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КиївВійна в УкраїніАтака дронів