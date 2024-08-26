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В Киеве на Обуховскую трассу упали обломки вражеского дрона, - Кличко

Иллюстративное фото: обломки русского упали на Обуховскую трассу 26 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 26 августа, во время российской атаки дронами обломки одного из беспилотников упали на Обуховскую трассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе, на Обуховскую трассу упали обломки дрона. Сейчас информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

"Экстренные службы выехали для уточнения информации", - написал Кличко.

Обновлено в 15:20.

Кличко уточнил, что в Голосеевском районе столицы обломки вражеского дрона упали на авто на дороге. Там возник пожар, который полностью машину.

В результате этого пострадал водитель автомобиля. Пожар сейчас локализовали.

Обновлено в 15:55.

По данным ГСЧС, обломки дрона упали упали упали на проезжую часть. В результате этого загорелся легковой автомобиль, а также травяной настил на площади 100 кв.м.

 Фото: последствия падения обломков дрона на Обуховскую трассу 26 августа (t.me/dsns_telegram)

Массированный обстрел 26 августа

Утром понедельника, 26 августа, Российская Федерация совершила очередную массированную атаку против Украины. По данным Воздушных сил Украины, россияне поднимали в небо десять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также зафиксировано, что враг выводил в Черное море ракетоносители.

 

В ходе атаки взрывы раздавались в ряде областей Украины и Киеве. По данным КГВА, ракеты заходили в столицу после сложных маневров. Всего ПВО в Киеве уничтожило около полутора десятков ракет.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что во время сегодняшней атаки Россия выпустила более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

В Украине снова был поражен ряд энергетических объектов, что привело к экстренному отключению света. В частности, в Киевской области было повреждено два энергообъекта. Руководитель ЦПД СНБО Александр Коваленко подтвердил информацию о попадании в дамбу ГЭС в Вышгороде под Киевом. "По плотине Киевской ГЭС - угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри", - написал он.

Все подробности массированного обстрела – по ссылке.

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