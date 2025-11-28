Біля Босфору після вибухів загорілися два танкери з "тіньового флоту" РФ

Танкери Kairos та Virat 28 листопада зазнали вибухів у Чорному морі неподалік турецького Босфору. На обох суднах спалахнули пожежі, про що повідомили турецькі відомства та джерела, пов’язані з морською безпекою.

Інцидент із танкером Kairos

Щодо 274-метрового танкера Kairos Мінтранс Туреччини уточнив, що на ньому стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ. Інцидент стався за 28 морських миль від турецького узбережжя.

За даними Турецького міністерства транспорту, причиною займання став "зовнішній вплив". Повідомляють, що Kairos, який ішов під прапором Гамбії без вантажу, міг підірватися на міні. Наразі існує ризик його затоплення.

На місце події було негайно направлено два швидкісні рятувальні катери, буксир та аварійне судно, і всіх 25 членів екіпажу вдалося безпечно евакуювати. Вогонь у машинному відділенні спричинив сильне задимлення, проте екіпаж перебуває у задовільному стані.

Інцидент із танкером Virat

Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини, трохи східніше у Чорному морі.

На допомогу судну були направлені рятувальні підрозділи. На борту Virat перебувало 20 осіб, стан яких задовільний. Є інформація що судно нібито могли атакувати морські дрони.

Зазначимо, що обидва танкери, Kairos і Virat, входять до списку суден, що підпадають під санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

До речі, в останні роки у Чорному морі неодноразово траплялися випадки підриву суден на мінах, деякі з яких дрейфують у морі. Незважаючи на інциденти, корабельний рух через пролив Босфор продовжується.