Возле Босфора после взрывов загорелись два танкера из "теневого флота" РФ

Танкеры Kairos и Virat 28 ноября подверглись взрывам в Черном море неподалеку от турецкого Босфора. На обоих судах вспыхнули пожары, о чем сообщили турецкие ведомства и источники, связанные с морской безопасностью.

Инцидент с танкером Kairos

Относительно 274-метрового танкера Kairos Минтранс Турции уточнил, что на нем произошел взрыв и вспыхнул пожар, когда он шел из Египта в российский порт Новороссийск. Инцидент произошел в 28 морских милях от турецкого побережья.

По данным Турецкого министерства транспорта, причиной возгорания стало "внешнее воздействие". Сообщается, что Kairos, который шел под флагом Гамбии без груза, мог подорваться на мине. Сейчас существует риск его затопления.

На место происшествия были немедленно направлены два скоростных спасательных катера, буксир и аварийное судно, и всех 25 членов экипажа удалось безопасно эвакуировать. Огонь в машинном отделении вызвал сильное задымление, однако экипаж находится в удовлетворительном состоянии.

Инцидент с танкером Virat

Еще один танкер, Virat, пострадал от взрыва примерно в 35 морских милях от побережья Турции, чуть восточнее в Черном море.

На помощь судну были направлены спасательные подразделения. На борту Virat находилось 20 человек, состояние которых удовлетворительное. Есть информация, что судно якобы могли атаковать морские дроны.

Отметим, что оба танкера, Kairos и Virat, входят в список судов, подпадающих под санкции против России, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Кстати, в последние годы в Черном море неоднократно были случаи подрыва судов на минах, некоторые из которых дрейфуют в море. Несмотря на инциденты, корабельное движение через пролив Босфор продолжается.