Біля берегів Туреччини виявили морський дрон (фото)

"Ми припускаємо, що це може бути безпілотний морський апарат, пов'язаний із війною Росії та України", - розповів Ергюн.

Фото: біля берегів Туреччини помітили морський дрон (yenisafak.com)

За його словами, берегова охорона вжила всіх необхідних заходів безпеки.

"Команда командос SAS, що підпорядковується військово-морським силам, прибула зі Стамбула в Трабзон. Вони прибудуть сюди, проведуть огляд і знищать апарат", - додав чиновник.

Він уточнив, що не виключено, що всередині безпілотника є вибухівка, тому його знищать на місці.

Губернатор повідомив, що в районі інциденту посилили безпеку: берегова охорона огородила місце, вхід і вихід у радіусі 3,5 миль (близько 6 км) заборонені, а рибалкам не можна наближатися.