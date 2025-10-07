RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

У берегов Турции обнаружили морской дрон (фото)

Иллюстративное фото: возле берегов Турции нашли морской беспилотник (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Рыбалки нашли возле берегов Турции неизвестный морской дрон. Местные власти предполагают, что он может быть связан с войной России против Украины.

Об этом заявил губернатор провинции Артвин Туран Эргюль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Şafak.

"Мы предполагаем, что это может быть беспилотный морской аппарат, связанный с войной России и Украины", - рассказал Эргюн. 

 

Фото: возле берегов Турции заметили морской дрон (yenisafak.com)

По его словам, береговая охрана приняла все необходимые меры безопасности.

"Команда коммандос SAS, подчиняющаяся военно-морским силам, прибыла из Стамбула в Трабзон. Они прибудут сюда, проведут осмотр и уничтожат аппарат", - добавил чиновник. 

Он уточнил, что не исключено, что внутри беспилотника есть взрывчатка, поэтому его уничтожат на месте.

Губернатор сообщил, что в районе происшествия усилили безопасность: береговая охрана оградила место, вход и выход в радиусе 3,5 миль (около 6 км) запрещены, а рыбакам нельзя приближаться.

Второй инцидент за последние семь дней

Напомним, на прошлой неделе, 30 сентября, возле берегов Турции также нашли морской беспилотник. Инцидент произошел у побережья Трабзона

К слову, 13 июня турецкие СМИ сообщили, что на пляж в Турции вынесло беспилотник, который якобы принадлежит Украине.

Это был дрон-камикадзе. Беспилотник передали саперам Военно-морских сил Турции.

