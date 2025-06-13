У Туреччині на пляж винесло дрон, нібито схожий на український, - ЗМІ
У Туреччині на пляжі знайшли невідомий дрон-камікадзе. Він нібито схожий на український безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Milliyet.
Дрон знайшли на пляжі Узункум у місті Шиле у середу, 11 червня, близько 12:30.
Як пише видання, мешканці пляжу помітили на березі моря об'єкт, схожий на дрон-камікадзе. Командування берегової охорони прибуло на місце події незабаром після того, як громадяни повідомили про ситуацію.
"Було зазначено, що об'єкт, походження якого поки що невідоме, нагадує дрони-камікадзе українського виробництва, а пристрій на його нижній стороні - вибухівку", - повідомляє турецьке видання.
Дрон передали на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.
Фото: у Туреччині на пляжі виявили нібито український дрон (milliyet.com.tr)
Нагадаємо, що сусідні з Україною держави також відчувають наслідки агресії Росії. Під час атак дронів російські безпілотники іноді залітають у Румунію та Молдову.
Так, 25 грудня РФ атакувала Україну понад 70 ракетами та понад 100 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під час атаки одна з російських ракет перетнула повітряний простір Молдови.
У Румунії неодноразово виявляти уламки дронів. Тому країна вирішала збивати безпілотники, які незаконно перебувають у її повітряному просторі.
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