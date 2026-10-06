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Біля берегів Сочі на танкері спалахнула масштабна пожежа (відео)

18:59 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: біля Сочі палає танкер (скріншот)

Біля берегів Сочі у морі спалахнула масштабна пожежа на танкері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними очевидців, палаюче судно перебуває в акваторії поруч із портом Сочі. Густий дим від пожежі видно з берега на значній відстані.

Ймовірно, горить нафтовий танкер. Через витік горючих матеріалів вогонь охопив не лише сам борт, а й поверхню води навколо нього.

У мережі припускають, що судно могло загорітися внаслідок атаки безекіпажних катерів (БЕК) або ударних безпілотників.

Офіційної інформації про причини пожежі, а також даних про можливих постраждалих або загиблих наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні російський дрон вдарив по комерційному судну у Чорному морі. Внаслідок атаки загинула людина, семеро отримали поранення.

Зазначимо, Туреччина та ООН готують переговори між Україною та РФ щодо перемир'я у Чорному морі. Йдеться про гарантії безпеки для комерційного судноплавства, портів та енергетичної інфраструктури.

Їх планують провести на початку жовтня за посередництва швейцарського "Центру гуманітарного діалогу".

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