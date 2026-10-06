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У берегов Сочи на танкере вспыхнул масштабный пожар (видео)

18:59 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: возле Сочи горит танкер (скриншот)

У берегов Сочи в море вспыхнул масштабный пожар на танкере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным очевидцев, горящее судно находится в акватории рядом с портом Сочи. Густой дым от пожара виден с берега на значительном расстоянии.

Вероятно, горит нефтяной танкер. Из-за утечки горючих материалов огонь охватил не только сам борт, но и поверхность воды вокруг него.

В сети предполагают, что судно могло загореться в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) или ударных беспилотников.

Официальной информации о причинах пожара, а также данных о возможных пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, сегодня российский дрон ударил по коммерческому судну в Черном море. В результате атаки погиб человек, семеро получили ранения.

Отметим, Турция и ООН готовят переговоры между Украиной и РФ о перемирии в Черном море. Речь идет о гарантиях безопасности для коммерческого судоходства, портов и энергетической инфраструктуры.

Их планируют провести в начале октября при посредничестве швейцарского "Центра гуманитарного диалога".

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