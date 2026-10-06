У берегов Сочи на танкере вспыхнул масштабный пожар (видео)

У берегов Сочи в море вспыхнул масштабный пожар на танкере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
По данным очевидцев, горящее судно находится в акватории рядом с портом Сочи. Густой дым от пожара виден с берега на значительном расстоянии.
Вероятно, горит нефтяной танкер. Из-за утечки горючих материалов огонь охватил не только сам борт, но и поверхность воды вокруг него.
В сети предполагают, что судно могло загореться в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) или ударных беспилотников.
Официальной информации о причинах пожара, а также данных о возможных пострадавших или погибших пока нет.
Напомним, сегодня российский дрон ударил по коммерческому судну в Черном море. В результате атаки погиб человек, семеро получили ранения.
Отметим, Турция и ООН готовят переговоры между Украиной и РФ о перемирии в Черном море. Речь идет о гарантиях безопасности для коммерческого судоходства, портов и энергетической инфраструктуры.
Их планируют провести в начале октября при посредничестве швейцарского "Центра гуманитарного диалога".