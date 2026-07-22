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У берегов Норвегии обнаружили обломки, вероятно, российской ракеты

17:35 22.07.2026 Ср
2 мин
На необычную находку попали местные рыбак и фотограф
aimg Михаил Михайлюк
У берегов Норвегии обнаружили обломки, вероятно, российской ракеты Фото: в Норвегии обнаружили обломки ракеты (facebook.com Morten Ga svand)
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На севере Норвегии, в Баренцевом море, обнаружили обломки, которые, вероятно, принадлежат российской ракете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой NRK.

Что рассказали очевидцы находки

Находку случайно заметили рыбак Кеннет Стенсен и фотограф природы Мортен Госванд у побережья Финнмарка. Мужчины понимали, что на морском дне можно встретить разные предметы, но найти часть ракеты стало неожиданностью.

"Мы знаем, что можем найти на дне моря разные вещи. Но именно ракета - это было немного жутко", - рассказал Стенсен.

Как отметил Госванд, найденные обломки имели длину около 1,5 метра.

Береговая охрана не успела осмотреть обломки

После находки мужчины сообщили о ней вооруженные силы Норвегии. К месту прибыли представители береговой охраны, однако осмотреть обломки не удалось - их уже смыло в море.

По словам представителя Оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Бриньяра Стурдала, появление подобных объектов в Баренцевом море не является необычным. Он пояснил, что Россия проводит испытания в близлежащих районах, а обломки могут прибивать к норвежскому побережью.

Обнаруженные обломки могут представлять угрозу для людей

По словам Стурдала, обломки могут представлять опасность для людей.

"Если такой объект находится в море, это уже представляет определенную опасность. Кроме того, мы не можем гарантировать, что в нем не осталось горючего или взрывчатых веществ", - сказал Стурдал.

Он призвал людей быть осторожными, если они попадают на подобные предметы.

Ранее мы писали, что Россия планирует усилить присутствие в Арктике и бросить вызов НАТО. Контроль над регионом может дать Москве возможность угрожать Европе гиперзвуковым оружием.

Основным очагом напряженности стал стратегически важный пролив между материковой Норвегией и архипелагом Шпицберген.

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