Гіперзвукові ракети РФ дістануть до Лондона: у Норвегії заговорили про нову загрозу

Росія планує кинути виклик НАТО в Арктиці. Контроль над цим регіоном може дозволити агресору погрожувати Європі гіперзвуковими ракетами.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Зазначається, що Росія зосередила більшу частину свого ядерного арсеналу в Північному Льодовитому океані. Країна-агресорка розширює свій Північний флот, а російські підводні човни дедалі частіше фіксують поблизу територіальних вод Альянсу.

Основним осередком напруженості стала стратегічно важлива протока між материковою Норвегією та архіпелагом Шпіцберген. Захоплення контролю над цією ділянкою дозволить Москві створити так звану "бастіонну оборону" навколо власних сил та забезпечить її кораблям легкий доступ до Атлантичного океану.

Для Великої Британії та інших союзників це становить пряму небезпеку, оскільки НАТО втратить можливість відстежувати пересування російських субмарин.

Гіперзвукові ракети "Циркон"

Потенційну небезпеку становлять гіперзвукові крилаті ракети "Циркон", які здатні нести ядерні боєголовки. Крім того, Росія продовжує розробку підводного безпілотника-невидимки "Посейдон" із ядерною силовою установкою.

За словами очільника норвезького Міноборони, якщо російські війська зможуть контролювати північну протоку, радіус дії їхньої гіперзвукової зброї охопить Лондон, Норвегію та Данію.

Видання пише, що логіка морської оборони НАТО полягає у блокуванні вузьких проходів, через які флот РФ може вийти до світового океану.

Наразі Альянс фактично тримає під контролем два з трьох таких шляхів: протоку Босфор у гирлі Чорного моря та данські протоки, що закривають вихід із Балтійського моря. Третій, північний маршрут, залишається зоною потенційної ескалації.