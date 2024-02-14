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Біля берегів Криму було чути вибухи, очевидці заявляють про пожежу на кораблі (відео)

Середа 14 лютого 2024 07:37
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Біля берегів Криму було чути вибухи, очевидці заявляють про пожежу на кораблі (відео) Фото: біля берегів Криму було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Біля берегів тимчасово окупованого Криму сьогодні вранці, 14 лютого, було чутно вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляють, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Кримський вітер".

Також наголошується, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні біля Симеїзу та селища Кацівелі.

За словами очевидців, у районі Симеїзу та Алупки над морем літає щонайменше два вертольоти.

Жителі півдня Криму помітили біля селища Форос російський вертоліт Ка-27. Він призначений для пошуково-рятувального забезпечення польотів.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 грудня 2023 року Сили оборони України в окупованій Феодосії в Криму знищили ВДК "Новочеркаськ" ЧФ РФ. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, цей великий десантний корабель ворога був уражений крилатими ракетами.

Пізніше того ж дня з'явилися супутникові знімки після удару ЗСУ по бухті Феодосії. Окрім великого десантного корабля "Новочеркаськ" частково затонуло ще одне судно. За даними ЗМІ, йдеться про старий навчально-тренувальний корабель "УТС-150".

Пізніше стало відомо, що в ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів. За словами представника ГУР Андрія Юсова, всього у Росії було три такі кораблі.

Більш детально про знищення судна можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Крим Вибухи
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