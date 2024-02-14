У берегов Крыма были слышны взрывы, очевидцы заявляют о пожаре на корабле (видео)

У берегов временно оккупированного Крыма сегодня утром, 14 февраля, были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщают, что причинами взрывов стал пожар на одном из российских кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

По словам очевидцев, в районе Симеиза и Алупки над морем летает как минимум два вертолета.

Также отмечается, что в море заметна активность сразу нескольких кораблей, рядом с ними видна подводная лодка. Громче всего взрывы были слышны у Симеиза и поселка Кацивели.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря 2023 года Силы обороны Украины в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили БДК "Новочеркасск" ЧФ РФ. По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, этот большой десантный корабль врага был поражен крылатыми ракетами.

Позже в тот же день появились спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. Помимо большого десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно. По данным СМИ, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".

Позже стало известно, что в ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн долларов. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, всего у России было три таких корабля.

Более детально об уничтожении судна можете узнать в материале РБК-Украина.

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