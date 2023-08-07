ua en ru
Пн, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У берегов Италии перевернулись лодки с мигрантами: двое погибших, 30 пропавших без вести

Новина українською →
Понедельник 07 августа 2023 07:58
У берегов Италии перевернулись лодки с мигрантами: двое погибших, 30 пропавших без вести Фото: у берегов Италии перевернулись лодки с мигрантами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

У берегов итальянского острова Лампедуза перевернулись две лодки мигрантов. Известно о минимум двух погибших и более 30 человек пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что суда перевозили 90 человек, однако из-за непогоды оба плавсредства перевернулись. Выжившие люди добрались до скалы, где их и нашли спасатели.

Пока известно о 57 спасенных людях, однако двое погибли - ими оказались мать с годовалым ребенком из Кот-д'Ивуара.

Пропавшими без вести числятся более 30 человек, поисковые работы продолжаются.

Трагедии с мигрантами в Средиземноморье

В акватории Средиземного моря регулярно происходят подобные инциденты с суднами нелегальных мигрантов, бегущих из Африки в Европу. Только за первый квартал 2023 года из-за этого погиб более 441 человек.

Последний подобный случай произошел неподалеку от берегов Греции - погибли 78 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
NEWS
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена