У берегів Греції затонуло судно з мігрантами, загинули понад 75 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, трагедія трапилась у середу, 14 червня, приблизно за 80 км на південний захід від міста Пілос на півдні Греції. Однак за даними рятівників, кількість жертв може значно збільшитись. Врятувати вдалось 104 людини.

Також відомо, що незадовго до трагедії берегова охорона підпливала до судна з мігрантами та пропонувула їм допомогу. однак люди на борту відмовилисьі через деякий час судно перекинулось і затонуло.

Відомо, що судно відпливло з лівійського міста Тобрук, яке лежить на південь від грецького острова Крит та прямувало до Італії. Окрім цього повідомляється що більшість на борту були молодими людьми віком до 20 років.

Нагадаємо, що за перші три місяці 2023 року в центральному Середземномор’ї загинув 441 мігрант чи біженець.

Так, нещодавно декілька човнів з мігрантами затонули біля узбережжя Тунісу, намагаючись потрапити до Італії.

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