Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус

У неділю, 26 березня, біля берегів Філіппін стався землетрус, магнітуда якого становила 5,6 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 71 км від міста Легаспі і за 12 км від міста Сан-Джасінто. Осередок залягав на глибині 300 кілометрів.
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
Нагадаємо, 27 лютого, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера.
Крім того, землетрус стався неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.
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