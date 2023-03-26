Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус

У неділю, 26 березня, біля берегів Філіппін стався землетрус, магнітуда якого становила 5,6 бала за шкалою Ріхтера.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 71 км від міста Легаспі і за 12 км від міста Сан-Джасінто. Осередок залягав на глибині 300 кілометрів.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.