У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение

В воскресенье, 26 марта, у берегов Филиппин произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,6 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр подземных толчков располагался в 71 км от города Легаспи и в 12 км от города Сан-Джасинто. Очаг залегал на глубине 300 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.