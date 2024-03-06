Біля берегів Ємену стався вибух біля американського вантажного судна

Судно, що перебувало приблизно за 57 морських миль на південний захід від Адена, окликнув якийсь суб'єкт, який оголосив себе "ВМС Ємену", і отримав наказ змінити курс, повідомила Ambrey.

Про інцидент також повідомило агентство Великої Британії з морських торговельних операцій (UKMTO).

За даними британського агентства, повідомлення про інцидент було отримано за 54 морські милі на північний захід від Адена, Ємен. Влада веде розслідування.

Атаки хуситів

Хусити з листопада завдають безпілотних і ракетних ударів по судноплавству в Червоному морі, Баб-ель-Мандабській протоці й Аденській затоці на знак солідарності з палестинцями, які виступають проти військових дій Ізраїлю в Секторі Газа.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

26 лютого хусити знову атакували танкер в Аденській затоці, що йшов під американським прапором. А за кілька днів до цього вони здійснили атаку у Червоному морі на корабель США із гуманітарною допомогою.

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