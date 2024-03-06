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У берегов Йемена произошел взрыв возле американского грузового судна

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Британская охранная фирма Ambrey сообщила о взрыве вблизи грузового судна под флагом Барбадоса, принадлежащего США, в порту Аден на юге Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Судно, находившееся примерно в 57 морских милях к юго-западу от Адена, было окликнуто неким субъектом, объявившим себя "ВМС Йемена", и получило приказ изменить курс, сообщила Ambrey.

Об инциденте также сообщило агентство Великобритании по морским торговым операциям (UKMTO).

По данным британского агенства, сообщение об инциденте было получено в 54 морских милях к юго-западу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование. 

Атаки хуситов

Хуситы с ноября наносят беспилотные и ракетные удары по судоходству в Красном море, Баб-эль-Мандабском проливе и Аденском заливе в знак солидарности с палестинцами, выступающими против военных действий Израиля в Секторе Газа.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

26 февраля хуситы снова атаковали танкер в Аденском заливе, шедший под американским флагом. А за несколько дней до этого они совершили атаку в Красном море на корабль США с гуманитарной помощью.

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ЙеменСоединенные Штаты Америки