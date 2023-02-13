Біля берегів Батумі вибухнула морська міна

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У якому саме районі Чорного моря було виявлено міну наразі невідомо.

На місці інциденту працюють представники МВС.

Зазначимо, що цей інцидент є першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виявлення морської міни на чорноморському узбережжі Грузії.

Нагадаємо, 20 січня на один із пляжів на Одещині винесло чергову дрейфуючу міну.

Крім того, 3 січня військові виявили та ліквідували морську міну на Одещині. "Плаваючу небезпеку" хвилі вперто спрямовували у бік узбережжя.

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