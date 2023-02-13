Біля берегів Батумі вибухнула морська міна

У Чорному морі біля берегів грузинського міста Батумі вибухнула морська міна. Вибух стався приблизно за 25 метрів від берега.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Руставі-2.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У якому саме районі Чорного моря було виявлено міну наразі невідомо.
На місці інциденту працюють представники МВС.
Зазначимо, що цей інцидент є першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виявлення морської міни на чорноморському узбережжі Грузії.
Нагадаємо, 20 січня на один із пляжів на Одещині винесло чергову дрейфуючу міну.
Крім того, 3 січня військові виявили та ліквідували морську міну на Одещині. "Плаваючу небезпеку" хвилі вперто спрямовували у бік узбережжя.
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