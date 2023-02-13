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У берегов Батуми взорвалась морская мина

Фото: У берегов Батуми взорвалась морская мина (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Черном море у берегов грузинского города Батуми взорвалась морская мина. Взрыв произошел примерно в 25 метрах от берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рустави-2.

В результате инцидента никто не пострадал. В каком именно районе Черного мора была обнаружена мина пока неизвестно.

На месте инцидента работают представители МВД.

Отметим, что этот инцидент - первое с начала полномасштабного вторжения России в Украину обнаружение морской мины на черноморском побережье Грузии.

Напомним, 20 января на один из пляжей в Одесской области вынесло очередную дрейфующую мину.

Кроме того, 3 января военные обнаружили и ликвидировали морскую мину в Одесской области. "Плавающую опасность" волны упрямо устремляли в сторону побережья.

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Грузия