ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Аляски заметили военные корабли Китая и России, - AP

Новина українською →
Вторник 27 сентября 2022 18:59
У Аляски заметили военные корабли Китая и России, - AP Фото: Около Аляски заметили военные корабли Китая и России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Корабль береговой охраны США, выполнявший обычное патрулирование в Беринговом море, наткнулся на ракетный крейсер из Китая у Аляски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Позже оказалось, что крейсер был не один, поскольку раньше он проплывал примерно в 86 милях (138 км) к северу от острова Киска на Аляске.

"Два других китайских военно-морских корабля и четыре российских военно-морских корабля, включая эсминец, были замечены в одиночном строю", - говорится в сообщении.

Командующий Семнадцатым округом береговой охраны контр-адмирал Натан Мур заявил, что США продолжат обеспечивать отсутствие нарушений интересов страны в морской среде вокруг Аляски.

Береговая охрана заявила, что руководящие принципы операции "Frontier Sentinel" призывают реагировать на такую присутствие, когда стратегические конкуренты действуют в водах США и вокруг них.

Напомним, что Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США.

Еще в августе в России посягнули на Аляску и намекнули на ее "возвращение".

Также в течение августа было зафиксировано три случая, когда российские самолеты входили в зону ПВО Аляски.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Аляска
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны