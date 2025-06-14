Більшу частину України накриють дощі, місцями можливі грози: прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 14 червня, вдень, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. Деінде температура підніметься до +25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні "Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів; вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі короткочасні дощі, подекуди грози", - пише Укргідрометцентр. Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +20 до +24 вдень;

на півночі коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +19 до +22 вдень;

на півдні коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +22 до +25 вдень;

на сході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +20 до +22 вдень. Фото: погода на 14 червня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві У Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень - місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі у Київській області температура коливатиметься від +9 до +14, а вдень - від +18 до +23. У Києві ж вночі - +12 - +14, а вдень - від +18 до +20.