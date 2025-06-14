Більшу частину України накриють дощі, місцями можливі грози: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 14 червня, вдень, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. Деінде температура підніметься до +25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
Погода в Україні
"Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів; вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі короткочасні дощі, подекуди грози", - пише Укргідрометцентр.
Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +20 до +24 вдень;
- на півночі коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +19 до +22 вдень;
- на півдні коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +22 до +25 вдень;
- на сході коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +20 до +22 вдень.
Фото: погода на 14 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві
У Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.
Вночі у Київській області температура коливатиметься від +9 до +14, а вдень - від +18 до +23. У Києві ж вночі - +12 - +14, а вдень - від +18 до +20.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що найближчим часом у більшості областей України підніметься температура.
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