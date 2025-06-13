Погода в Україні різко зміниться: коли нарешті повернеться тепло

Температура повітря у більшості областей України підніметься вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Якої погоди чекати українцям на вихідні

Згідно з прогнозом експерта, дощі в Україні найближчим часом повністю не припиняться.

Водночас прохолода, яка спостерігається сьогодні у деяких регіонах, зміниться вищими показниками на термометрах.

"Вже завтра, 14 червня, температура повітря становитиме у більшості областей, як сьогодні на півдні та сході України +19+24 градуси", - повідомила Діденко.

В неділю, за її словами, повітря в Україні прогріється до 21-26 градусів вище нуля.

"Дощі, періодичні та часом із грозами, пройдуть вихідними практично повсюди. Лише в західних областях завтра - небагато вологи, а в неділю взагалі повсюди там буде сонячно", - поділилась синоптик.

Вона зауважила, що там буде чи не найтепліше. Тож ці вихідні - чудова нагода відвідати Львів або Карпати.

"Вітер вихідними залишається в Україні рвучким, з північного заходу переважно", - розповіла метеоролог.

У Києві, за її інформацією, впродовж 14-15 червня очікується "помірно тепла погода з температурою повітря +20+22 градуси".

"Часом короткі дощі. В неділю - більше сонячних прояснень. Вітер північно-західний, поривчастий", - підсумувала спеціаліст.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз погоди на завтра від УкрГМЦ

Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж доби, 14 червня, по території нашої країни буде хмарно, з проясненнями.

Вночі - без опадів. Вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі короткочасні дощі, подекуди - грози.

Вітер - північно-західний, 7-12 м/с.

Температуру повітря прогнозують таку:

вночі по Україні - 9-14°C;

вдень по Україні - 18-23°C;

вночі у Карпатах - 4-9°C;

вдень у Карпатах - 12-17°C;

на півдні країни - до 25°C°.

Прогноз погоди на 14 червня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

У Києві та області також буде хмарно, з проясненнями. Вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура повітря:

у Київській області вночі - 9-14°C;

у Київській області вдень - 18-23°C;

у Києві вночі - 12-14°C;

у Києві вдень 18-20°C.

Прогноз погоди у Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)