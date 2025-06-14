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Большую часть Украины накроют дожди, местами возможны грозы: прогноз погоды на сегодня

Суббота 14 июня 2025 08:00
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Большую часть Украины накроют дожди, местами возможны грозы: прогноз погоды на сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 июня, днем, кроме западных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Кое-где температура поднимется до +25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

"Облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшие кратковременные дожди, местами грозы", - пишет Укргидрометцентр.

Ветер ожидается северо-западный, от 7 до 12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +20 до +24 днем;
  • на севере будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +19 до +22 днем;
  • на юге будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +22 до +25 днем;
  • на востоке будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +20 до +22 днем.

Большую часть Украины накроют дожди, местами возможны грозы: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода на 14 июня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, а днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Ночью в Киевской области температура будет колебаться от +9 до +14, а днем - от +18 до +23. В Киеве же ночью - +12 - +14, а днем - от +18 до +20.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ближайшее время в большинстве областей Украины поднимется температура.

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