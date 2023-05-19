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Більшу частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні

Фото: більшу частину України накриють дощі з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Цими вихідними, 20 і 21 травня, погода в Україні буде дощовою. Також прогнозуються грози та потепління до +29 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

У суботу, 20 травня, у Криму, в Карпатах, вдень і на Прикарпатті, на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині місцями прогнозується невеликий короткочасний дощ і гроза. При цьому на решті території буде без опадів.

У наступні дві доби вночі переважно без опадів, вдень на більшій частині території України місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

Температура повітря вночі становитиме +9 +15 градусів, а вдень +19 +25. При цьому в південних і східних областях прогнозується +24 +29 градусів.

Нагадаємо, до Києва вже прийшло метеорологічне літо.

Зазначимо, що у травні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозувалась у межах від +14 до +18 градусів, а в горах +10 +13 градусів, що вважається практично нормою.

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