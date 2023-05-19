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Большую часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на выходные

Фото: большую часть Украины накроют дожди с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На этих выходных, 20 и 21 мая, погода в Украине будет дождливой. Также прогнозируются грозы и потепление до +29 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

В субботу, 20 мая, в Крыму, в Карпатах, днем и на Прикарпатье, в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь и гроза. При этом на остальной территории будет без осадков.

В последующие двое суток ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории Украины местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый.

Температура воздуха ночью составит +9 +15 градусов, а днем +19 +25. При этом в южных и восточных областях прогнозируется +24 +29 градусов.

Напомним, в Киев уже пришло метеорологическое лето.

Отметим, что в мае 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозировалась в пределах от +14 до +18 градусов, а в горах +10 +13 градусов, что считается практически нормой.

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