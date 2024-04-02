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У більшості областей України вчора зафіксували температурні рекорди

Вівторок 02 квітня 2024 09:59
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У більшості областей України вчора зафіксували температурні рекорди Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У більшості областей України у понеділок, 1 квітня, зафіксували температурні рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

"Вчора денні максимуми в багатьох областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення", - йдеться у повідомленні.

За даними метеорологічних станцій, зафіксовані перевищення на 1-6 градусів.

У більшості областей України вчора зафіксували температурні рекорди

Температурні рекорди у Києві

31 березня в Києві були зафіксовані два температурні рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає нормі кінця травня.

Погода у квітні 2024 в Україні

Як розповідав синоптик Володимир Деркач, на початку квітня до України повернеться тепло, а небо буде ясним.

Загалом погода весною 2024 в Україні буде теплою та вологою. Очікуються періоди потепління, але буде багато дощів. Також можливий мокрий сніг та заморозки.

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