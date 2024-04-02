ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В большинстве областей Украины вчера зафиксировали температурные рекорды

Вторник 02 апреля 2024 09:59
UA EN RU
В большинстве областей Украины вчера зафиксировали температурные рекорды Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В большинстве областей Украины в понедельник, 1 апреля, зафиксировали температурные рекорды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

"Вчера дневные максимумы во многих областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения", - говорится в сообщении.

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-6 градусов.

В большинстве областей Украины вчера зафиксировали температурные рекорды

Температурные рекорды в Киеве

31 марта в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует норме конца мая.

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
ГУР атаковало завод со сборки "Шахедов" в Татарстане в 1000 км от Украины, - источник
ГУР атаковало завод со сборки "Шахедов" в Татарстане в 1000 км от Украины, - источник
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ