В большинстве областей Украины вчера зафиксировали температурные рекорды
В большинстве областей Украины в понедельник, 1 апреля, зафиксировали температурные рекорды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
"Вчера дневные максимумы во многих областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения", - говорится в сообщении.
По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-6 градусов.
Температурные рекорды в Киеве
31 марта в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует норме конца мая.
Погода в апреле 2024 в Украине
Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.
В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.