У більшості областей України тривога: існує загроза застосування балістики та дронів

У ніч на 20 серпня у більшості регіонів України триває повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал Карта повітряних тривог.

У низці областей країни тривога вже лунала і досі продовжується. Причиною цьому були ворожі БпЛА. Проте пізніше стало відомо ще й про загрозу балістики для трьох регіонів України. "Увага! Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ о 00:34. Де оголошено тривогу Станом на 00:45 карта тривог виглядає наступним чином.