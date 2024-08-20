У більшості областей України тривога: існує загроза застосування балістики та дронів
Фото: діти перебувають в укритті (Getty Images)
У ніч на 20 серпня у більшості регіонів України триває повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал Карта повітряних тривог.
У низці областей країни тривога вже лунала і досі продовжується. Причиною цьому були ворожі БпЛА.
Проте пізніше стало відомо ще й про загрозу балістики для трьох регіонів України.
"Увага! Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ о 00:34.
Де оголошено тривогу
Станом на 00:45 карта тривог виглядає наступним чином.
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