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У більшості областей України тривога: існує загроза застосування балістики та дронів

Вівторок 20 серпня 2024 00:48
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У більшості областей України тривога: існує загроза застосування балістики та дронів Фото: діти перебувають в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 20 серпня у більшості регіонів України триває повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал Карта повітряних тривог.

У низці областей країни тривога вже лунала і досі продовжується. Причиною цьому були ворожі БпЛА.

Проте пізніше стало відомо ще й про загрозу балістики для трьох регіонів України.

"Увага! Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області - загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ о 00:34.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:45 карта тривог виглядає наступним чином.

У більшості областей України тривога: існує загроза застосування балістики та дронів

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