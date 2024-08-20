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В большинстве областей Украины тревога из-за угрозы применения баллистики и дронов

Вторник 20 августа 2024 00:48
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В большинстве областей Украины тревога из-за угрозы применения баллистики и дронов Фото: дети находятся в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 20 августа в большинстве регионов Украины продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал Карта воздушных тревог.

В ряде областей страны тревога уже звучала и продолжается. Причиной этому были враждебные БПЛА.

Однако позже стало известно еще об угрозе баллистики для трех регионов Украины.

"Внимание! Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области - угроза применения баллистического вооружения с востока", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в 00:34.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:45 карта тревог выглядит следующим образом.

В большинстве областей Украины тревога из-за угрозы применения баллистики и дронов

Напомним, что поздно вечером, 19 августа, тревога была объявлена в Киеве. В направлении столицы двигались вражеские БпЛА, однако по информации местных каналов, дроны россиян были сбиты еще до того, как они долетели до города. После этого в столице объявили отбой тревоги.

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