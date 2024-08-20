В большинстве областей Украины тревога из-за угрозы применения баллистики и дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал Карта воздушных тревог.

Однако позже стало известно еще об угрозе баллистики для трех регионов Украины.

В ряде областей страны тревога уже звучала и продолжается. Причиной этому были враждебные БПЛА.

Напомним, что поздно вечером, 19 августа, тревога была объявлена в Киеве. В направлении столицы двигались вражеские БпЛА, однако по информации местных каналов, дроны россиян были сбиты еще до того, как они долетели до города. После этого в столице объявили отбой тревоги.

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