У більшості областей України повітряна тривога через загрозу дронів

Масовані обстріли України

Внаслідок обстрілу Запорізької області у ніч на 9 березня тисячі абонентів залишилися без газу. Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару через п'ять годин.

Також в ніч на 9 березня російська армія атакувала дронами Киїів і Київську область. Є пошкодження у двох районах. В Броварському районі пошкоджено господарчу будівлю. У Бучанському районі в двох населених пунктах пошкоджено три автомобілі.

На підступах до столиці було зафіксовано 33 ворожих БпЛА. 12 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір

Окрім того, вночі 9 березня російські безпілотники атакували Ізюмський і Чугуївський райони Харківської області. Унаслідок ударів було пошкоджено цивільні об'єкти, проте обійшлося без жертв.

За інформацією ДСНС, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад. Ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарню, кафе та припарковані автомобілі.

Ввечері 8 березня російські військові атакували Запорізьку область ударними дронами. В місті пролунало близько 10 вибухів.

В ніч на 8 березня Росія випустила по Україні декілька ракет та майже 150 дронів. Сили ППО знищили понад половину дронів та одну крилату ракету. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.