Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские обстрелы Украины

В результате обстрела Запорожской области в ночь на 9 марта тысячи абонентов остались без газа. Спасатели ликвидировали пожар на месте удара через пять часов.

Также в ночь на 9 марта российская армия атаковала дронами Киев и Киевскую область.

Кроме того, ночью 9 марта российские беспилотники атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов были повреждены гражданские объекты, однако обошлось без жертв.

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